KONYA TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ÇUMRA, KONYA (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüToprak ve su, insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için her türlü faaliyetlerinde kullandığı, yeniden üretilemeyen ve üretiminde insanoğlunun katkısı olmayan vazgeçilmez öneme sahip kısıtlı doğal kaynaklardır. Artan nüfus baskısı ile toprak ve su kaynakları üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için toprak ve su kullanımını yurt çapında sürdürülebilir kılacak düzenlemeler yapmak gerekmektedir. Bu düzenlemelerden biri de dağınık, çok parçalı ve tarımsal altyapısı eksik olan parsellerin arazi toplulaştırma çalışmalarıyla yeniden düzenlenmesi ve kullanılmayan alanların tarıma kazandırılmasıdır. Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine "Arazi Toplulaştırması" denilmektedir. Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb. ) birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Ülkemizde 14, 2 milyon hektar tarım alanı toplulaştırma yapmaya uygundur. Toplulaştırma çalışmaları açısından Konya ilinin yeri ayrıdır. Bilindiği üzere ülkemizde toplulaştırma çalışmaları 1961 yılında Konya ili Çumra ilçesine bağlı şu anda mahalle olan Karkın Köyünde başlanmıştır. Karkın Mahallesinde çeşitli dönemlerde toplam 8 adet toplulaştırma çalışması yapılmıştır. Son çalışma geçiş döneminde 10 bin 500 hektarlık alan tescil edilmiştir. 2018 yılında, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü görev sahasında yer alan Konya Bölge Müdürlüğümüz uygulama alanlarından Konya 7. Kısım AT ve TİGH projesi kapsamında Konya İli, Karapınar İlçesine Bağlı Akçayazı, Çiğil, Hasanoba, Küçükaşlama, İslik, Kayacık, Ortaoba, Sazlıpınar, Şabanlı, Taşpınar, Yenikuyu Mahalleleri ile Çumra İlçesine bağlı Büyükaşlama ve Uzunkuyu Mahallelerinde toplam 51 bin 100 hektar dekaralanda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmaktadır. Proje kapsamında tüm mahallelerin tescil çalışmaları tamamlanmıştır. Toplam 996 km tarla içi yol planlanmış olup ham yol olarak tamamı açılmıştır. Açılan yolların 700 km'lik kısmının stabilize çalışmaları tamamlanmış olup kalan kısmının stabilize çalışmaları devam etmektedir. Yapılan toplulaştırma çalışmalarında ülkemizin 2023 vizyonuna uygun olarak sadece sınır düzeltmesi ya da arazi birleştirme yapılmamakta, aynı zamanda arazilere sulama ve tarla içi geliştirme hizmetleri de sunulmaktadır. Arazi toplulaştırma ile sadece sulama projeleri yatırımları haricinde otoban, çevre yolu ve demiryolu projelerinin yapımında da tasarrufa gidilmekte, yol koridorları mümkün olduğunca hazine arazilerinden karşılanmaya çalışılmaktadır.

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