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Konya Ticaret Borsası

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,439 lira, en yüksek 3,579 liradan satıldı.

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,439 lira, en yüksek 3,579 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday3,4393,579

Ekmeklik diğer buğday3,2013,332

Ekmeklik beyaz sert buğday3,4123,553

Düşük vasıflı buğdaylar3,1923,514

Makarnalık buğday3,763,80

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,7412,788

Mısır2,2512,932
BAKLİYATLAR

Fasulye7,3017,421

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri
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