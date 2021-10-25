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Konya Ticaret Borsası

AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,260 lira, en yüksek 3,401 liradan satıldı.

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,260 lira, en yüksek 3,401 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday3,2603,401

Ekmeklik diğer buğday2,9783,283

Ekmeklik beyaz sert buğday3,2923,327

Düşük vasıflı buğdaylar3,1623,270

Makarnalık buğday3,6613,661

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,7042,877

Mısır2,5012,985
BAKLİYATLAR

Fasulye6,0008,624

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
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