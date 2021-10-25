Konya Ticaret Borsası
AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,260 lira, en yüksek 3,401 liradan satıldı.
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,260 lira, en yüksek 3,401 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|3,260
|3,401
|Ekmeklik diğer buğday
|2,978
|3,283
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|3,292
|3,327
|Düşük vasıflı buğdaylar
|3,162
|3,270
|Makarnalık buğday
|3,661
|3,661
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,704
|2,877
|Mısır
|2,501
|2,985
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,000
|8,624
AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
500