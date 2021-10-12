Konya Ticaret Borsası
AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,821 lira, en yüksek 3,116 liradan satıldı.
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,821 lira, en yüksek 3,116 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,821
|3,116
|Ekmeklik diğer buğday
|2,742
|2,990
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,851
|2,870
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,752
|3,103
|Makarnalık buğday
|3,188
|3,203
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,481
|2,527
|Mısır
|2,434
|2,751
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,233
|7,966
AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
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