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Konya Ticaret Borsası

AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,821 lira, en yüksek 3,116 liradan satıldı.

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,821 lira, en yüksek 3,116 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,8213,116

Ekmeklik diğer buğday2,7422,990

Ekmeklik beyaz sert buğday2,8512,870

Düşük vasıflı buğdaylar2,7523,103

Makarnalık buğday3,1883,203

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4812,527

Mısır2,4342,751
BAKLİYATLAR

Fasulye7,2337,966

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
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