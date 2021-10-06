Konya Ticaret Borsası
AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,786 lira, en yüksek 3,111 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,786 lira, en yüksek 3,111 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,786
|3,111
|Ekmeklik diğer buğday
|2,756
|2,994
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,651
|2,954
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,421
|2,518
|Mısır
|2,301
|2,829
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,112
|8,089
AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
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