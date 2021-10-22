Konya Spor ve Kongre Merkezi'nin çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Konya Spor ve Kongre Merkezi'nin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KONYA (AA) - Konya Spor ve Kongre Merkezi'nin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Karatay ilçesinde bulunan Spor ve Kongre Merkezi'nin çatısında yapılan tadilat sırasında yalıtım malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İçeride spor yapan öğrenciler ve vatandaşlar tedbir amaçlı dışarıya çıkarıldı.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmadığı bildirildi.