Konya Ovası çiftçisinin gözü yağışta

KONYA (DHA) - KONYA Ovası'nda, kuraklık nedeniyle buğday ve arpa hasadında 1 milyon ton verim kaybı yaşanırken, bölgenin ekim zamanında da yeterli yağışı almaması, çiftçiyi tedirgin ediyor. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, "Çiftçilerimizin şu anda gözü havada, yağış bekliyor çünkü ekimin, 1 Ekim ile kasım ayı ortalarına kadar tamamlanması gerekiyor ama maalesef şu ana kadar kayda değer yağış düşmedi" dedi.

'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen Konya Ovası'nda, kuraklık nedeniyle 2020-2021 sezonunda buğday ve arpa hasadında 1 milyon ton verim kaybı yaşandı. Kıraç arazilerin bazılarında neredeyse çimlenme bile gözlenmedi. Hububat ekim dönemine girilen bugünlerde de çiftçiler, yağış beklemeye başladı. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soylu, "Konya, 'Türkiye'nin hububat ambarı' diyebileceğimiz bir bölge. En büyük dezavantajımız, yağışların yetersizliği ve bu en büyük sıkıntımız. Son yılların en şiddetli kuraklığını 2020-2021 yıllarında yaşadık. Bunun sonucunda da bölgemizdeki buğday ve arpa üretiminde ciddi rekolte kayıpları yaşadık. Bu sezona umutlu başladık. Eylül ayında 30 milimetre dolaylarında bir yağış aldık. Bunun en büyük önemi, çiftçilerimizin tarla hazırlıklarını rahatlıkla yapabilmeleridir. Uzun süredir sertleşen toprağı ancak bu şekilde ekime hazır hale getirebildiler" diye konuştu.

Konya Ovası'nda mevcut yağışlarla sulama yapılmadan verim elde edilemeyeceğini belirten Soylu, "Konya kapalı havzasının belli bir su kapasitesi var. Mevcudun çok fazlasından çekim yapıldığı zaman havzadaki su seviyelerinde düşüş söz konusu oluyor. Bölgenin de yağış ortalaması belli, 250-300 milimetre yağış alıyor. Çiftçi sulama yapmasa hiçbir şey üretemeyecek. Bazen yanlış anlaşılıyor ama Konya Ovası'nda gerçekten sulama yapmadan mevcut yağışlarla yüksek bir verimlilik mümkün değil. Konya Ovası'na bu gözle bakılması lazım çünkü mevcut suyumuz yetmiyor. Ovadan maksimum fayda sağlanması için dış havzalardan su getirilmesi gerekiyor. Üretim planlamamızı da gözden geçirmemiz şart. Özellikle suyu az tüketen bitkilere fazla destek vererek çiftçimizin ürün desenindeki tercihlerini bu şekilde yönlendirebiliriz" dedi.