Konya'dan Maldivler, Romanya ve Arap ülkelerine organik çilek ihracatı

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde faaliyet gösteren ihracatçı bir firma tarafından Maldivler ile Romanya'nın yanı sıra, Dubai, Umman ve Katar gibi Arap ülkelerine önceki yıl coğrafi işarete kavuşan Hüyük yöresinin organik çileği ihraç ediliyor.

Tatlı Limon Sebze Meyve Gıda, Hayvancılık Lojistik Ticaret Anonim Şirketi'nin Hüyük Şubesi üretim ve satış sorumlusu Siraç Orhan, AA muhabirine, firma olarak geçen yıl Hüyük ilçesine yatırım kararı alarak, ihracata uygun bir soğuk hava deposu tesisi kurduklarını anımsattı.

Amaçlarının bu yatırımla önceki yıl coğrafi işaret tescil belgesi alan Hüyük yöresinin organik çileğini, yurtdışında pazarlamak olduğunu vurgulayan Orhan, firmalarının organik projeler yaparak yöre çiftçisini desteklemek istediğini söyledi.

Orhan, tesisin faaliyete geçmesiyle Hüyük'ten dünyanın birçok ülkesine haftalık olarak organik çilek göndermeye başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yurt içinde yerel ve ulusal marketlerin manav reyonlarında Hüyük çileği yer almaya başladı. Firma olarak bundan sonraki hedefimiz, Asya pazarı. İlk etapta Singapur ve Malezya gibi ülkelere ürünlerimizi ulaştırmak istiyoruz. Yöre çiftçisini daha çok destekleyerek, daha iyi yerlere gelmesini sağlayarak, 'Made in Turkey' ifadesini yurtdışında daha çok duyurmak arzusundayız. Ülke ekonomisine de bu anlamda daha iyi hizmet ederek, daha çok döviz girdisi kazandırmayı amaçlıyoruz."

Hüyük ilçesi genelinde çilek rekoltesinin bu yıl 15 bin ton seviyesine ulaştığını, bunun 6 bin tonunun endüstri, geri kalan kısmını ise sofralık olarak iç ve dış pazara gönderdiklerini vurgulayan Orhan, organik çileğe, yüksek aroması nedeniyle yoğun bir talep olduğunu aktardı.

Orhan, bölgede 'kırmızı altın' olarak adlandırılmaya başlanılan çileğin kilogramını çiftçiden 12 liradan aldıklarını belirterek, "Çileğimiz, ihraç edildiği ülkelerden Dubai'de 9 ile 10 dolar arasında değişen fiyatlarla müşteriye ulaşıyor. Bizim paramıza çevirdiğimizde 80-90 liraya Türk çileğini tüketiyorlar. Dubai'ye çileğimizi tabii ki uçakla yolluyoruz. Uçakla bir kilonun maliyeti 2 doların üzerinde, lojistik maliyeti. Bunun gümrük, nakliye ve ambalaj giderleri de olunca bu ürünün Dubai'deki satış fiyatı kilosu 9 ila 10 dolara kadar geliyor." dedi.