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Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Onur Yardımcı idaresindeki 42 ZD 364 plakalı otomobil Seydişehir Bahçelievler Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde takla atarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü olay yerinde öldü.

Cenaze, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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