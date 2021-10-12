Konya'daki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 28'i tutuklandı - Haberler
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Konya'daki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 28'i tutuklandı

AA / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel
Konya'daki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 28'i tutuklandı

Konya'daki organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 33 şüpheliden 28'i tutuklandı.

KONYA (AA) - Konya'daki organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 33 şüpheliden 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin eş zamanlı baskınla yakaladığı 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 33 zanlıdan biri savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık, şüphelilerden birinin gözaltı süresinin uzatılmasına karar verdi.

Mahkemeye çıkarılan, aralarında örgütün yönetim kadrosunda olduğu belirlenen 31 şüpheliden, 28'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, çeşitli kisveler altında silahlı organize suç örgütü oluşturduğu, örgüt finansmanı sağlamak üzere şirketler kurduğu ve bunlar aracılığıyla yaklaşık 50 milyon lira para ve mal varlığı edindiği belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik yakalama kararı çıkarılmış, 30 Eylül'de düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 39 zanlıdan 33'ü yakalanmıştı.

Suç örgütü üyelerinin, oluşturduğu infaz timleri aracılığıyla "kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden alıkoyma, araç kundaklama, oto hırsızlığı, gasp, sözde 'mahkeme' kurarak yargılama, tehdit, ikamet kurşunlama, hırsızlık, haraç alma, örgüt içi infaz" suçları olmak üzere 11 farklı eylem gerçekleştirdiği tespit edilmişti.

AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Konya'daki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 28'i tutuklandı - Haberler
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