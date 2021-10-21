Konya'da yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan kadının katil zanlısı tutuklandı

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yadigar Adıgüzel'in katil zanlısı tutuklandı.

Olaydan sonra adının Yadigar Adıgüzel olduğu belirlenen 48 yaşındaki kadının bıçaklanmasına ilişkin Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığınca başlatılan soruşturma, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) iş birliğinde sürdürüldü.

MOBESE kamera kayıtlarından 2 bin aracın incelenmesi sonucu plaka tespiti ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, katil zanlısı olduğu düşünülen ve nakliyecilik yapan şüpheli Deniz T. (38), JASAT ekipleri tarafından Gaziantep'te gözaltına alındı.

Akşehir'e getirilen ve ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

Akşehir'e bağlı Akşehir Değirmenköy Mahallesi yakınlarında, yol kenarında bıçaklanmış bir kadın bulunmuştu. Kimliği belirlenemeyen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.