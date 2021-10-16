Konya'da vergi kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da sahte faturalarla vergi kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte fatura düzenlemek suretiyle devleti 47 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı baskında, 11 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların, "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 82 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, cezaevine gönderildi.