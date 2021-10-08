Konya'da uyuşturucu ticareti sanıklarına hapis cezası

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 15'er yıl hapis cezası verildi.

?????Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar H.T. ve B.C. ile avukatları katıldı. Sanıklar İ.S. ile E.Ö. ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Sanıklar, İ.S. ile E.Ö. savunmalarında, uyuşturucu kullanıcısı olduklarını, satış ve ticaretini yapmadıklarını savunarak, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti sanıklar İ.S ve E.Ö'ye "iştirak halinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 15'er yıl hapis ve 30 bin lira para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Heyet, tutuksuz yargılanan B.C. ile H.T'ye ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.