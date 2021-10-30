Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler
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Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Karatay, Selçuklu, Meram, Ereğli ve Seydişehir ilçelerinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 95 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 5 bin 69 uyuşturucu hap, 1 kilo 420 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, polisteki ifadesinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 6 zanlılardan 3'ü tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
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