Konya'da uyuşturucu ele geçirilen iki araçtaki 3 kişi gözaltına alındı
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 otomobilde 3 kilo 59 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 otomobilde 3 kilo 59 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ve Seydişehir Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler, uygulama noktasında iki otomobili durdurdu.
Ekiplerce araçlarda yapılan aramada bagajda stepneye gizlenmiş 8 paket halinde 3 kilo 59 gram kubar esrar ele geçirildi.
Araçlardaki M.S.B. (19), Z.Ö. (24) ve E.B. (25) gözaltına alındı.
AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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