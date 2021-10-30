Konya'da üniversiteliler elektromobil ve hidromobil kategorisinde iki otomobil yaptı

SELÇUK, İZMİR (AA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Teknoloji Fakültesi öğrencileri, 5 ayda elektrikle ve hidrojen yakıtla çalışan iki araç tasarladı.

Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" hedefi doğrultusunda çalışmaları destekleyen Selçuk Üniversitesinde, iki akademik danışman öncülüğünde 35 öğrenci, elektromobil (bataryalı) ve hidromobil (hidrojen enerjili elektrikli araç) geliştirdi.

Projenin genel koordinatörü SÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şakir Taşdemir, AA muhabirine, öğrencilerin yetişmiş mühendisler olarak bu alandaki ihtiyacı karşılamayı hedeflediğini söyledi.

Taşdemir, elektrikli otomobil konusunda büyük açık olduğunu dile getirdi.

Üniversitenin bu açığı değerlendirmek adına çalışma başlattığını belirten Taşdemir, "Rektörümüzün de desteğiyle güzel sonuç elde ettik. Arkadaşlarımız abartısız gece gündüz çalıştı. Öğrenciler burada sabahladı. Elektrikli araç konusunda ülkemize, firmalarımıza, sanayimize yetişmiş eleman kapasitesi noktasında büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Başladığımızda ortada hiçbir şey yoktu. Kısa zamanda bunları başarmak çok önemli bir seviye olarak görüyorum." diye konuştu.

SÜ Makine Mühendisliği Otomotiv Ana Bilim Dalı öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Engin Özçelik de araçların 2 ay tasarım, 3 ay da üretim aşamasının sürdüğünü aktardı.

Üniversitenin ilk otomobil projelerini gerçekleştirdiklerine değinen Özçelik, "Aracın toplam ağırlığı 200 kilogramı bulmuyor. Pilotla beraber hedefimiz 250 kilogramdı, bunu da başardık. Kapı üretimi çok zorladı. Burada asıl başarı öğrencilerin. Özellikle son 1 ay çok az uyuyarak projeyi tamamladılar." dedi.

"Öğrenciler TOGG ile yaşanacak gelişimin parçası olacaklar"

Hidromobil aracının danışmanı SÜ Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Hakan Terzioğlu ise hidrojen yakıtlı otomobilin elektriklisine göre daha maliyetli olduğunu söyledi.

Öğrencilerle zora talip olduklarını ifade eden Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Hidrojen yakıtlı araçlarla ilgili gelecekte yaşanabilecek gelişmeleri öngörerek, öğrencileri hazırlamak ve teknik detaylara hakim olmaları için bunu tercih ettik. Burada en büyük fark yakıt olarak hidrojen enerjisinin de batarya ile birlikte kullanıyor olması. Onun dışında genel olarak aynı sistem. İki araçta yerlilik anlamında bize ait olan motorlar var. Bu arkadaşlar artık elektrikli araçların ne olduğunu, ne gibi parçalardan oluştuğunu bu parçalarda nelere dikkat edilmesi gerektiğini, tasarım aşamasından üretim aşamasına kadar neleri yapmaları gerektiğini, neleri yapmamaları gerektiğini biliyorlar. Öğrenciler TOGG ile yaşanacak gelişimin parçası olacaklar. Asıl deneyimi ise fabrikada alanında ve gerçek uygulamaların içinde edinecekler."

Ekibin araç test pilotu Ömer Cem Gökdoğan ise otomobilin baştan sona her aşamasıyla kendileri için büyük bir tecrübe olduğunu, okulda gördükleri teorik bilgiyi pratiğe dökebildiklerini belirtti.

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