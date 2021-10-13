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Konya'da uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya'da uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) Konya'daki tatbikatında, senaryo gereği düşen uçaktaki yaralılar karadan ve havadan eş zamanlı çalışma ile kurtarıldı.

KONYA (AA) - Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) Konya'daki tatbikatında, senaryo gereği düşen uçaktaki yaralılar karadan ve havadan eş zamanlı çalışma ile kurtarıldı.

Konya Kent Ormanları'nda 70 personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, 14 kişilik özel uçağın dağın eteğine düştüğü bilgisi telsizle UMKE ve Afad ekiplerine ulaştırıldı.

Olay yerine ilk giden itfaiye ekiplerini paletli araçlarla takip eden UMKE personeli, enkaza ulaştı. Kazada 4 yolcunun yaralı kurtulduğu, diğerlerinin öldüğü tespit edildi.

Yaralılara ilk müdahaleyi yapan ekipler, 3 kişiyi önce sahra hastanesine aldı, ardından olay yerine gelen ambulanslara teslim etti.

Diğer yaralının acil durumu nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden helikopter talep edildi. Çağrı üzerine kaza kırım alanına gelen helikopter, UMKE ekipleri tarafından sedye üzerinde kurulan çelik halat asansör yardımıyla yaralıyı aldı.

112 Acil Hizmetler Başkanı Dr. Ahmet Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin afetlerin eksik olmadığı bir konumda olduğunu söyledi.

Tatbikata katılan personele teşekkür eden Ergin, "Tatbikatlarımızda önce teorik eğitimlerimiz var. Her yıl farklı bir senaryo üzerine tatbikat yapıyoruz. En değerli hazinemiz olan personelimizi zinde tutmak, her türlü afete hazır tutmak adına bunları yapmaktayız." dedi.

Konya UMKE Sorumlusu Dr. Ömer Göksu da 2 gün uçak enkazı üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Emeklerimizin karşılığını aldık. Amacımız hazırlık, arkadaşlarımızın imkan ve kabiliyetlerini görmekti. Kurumlararası diyalog ve iş birliğini de geliştirdik. 'Nerede biz onları tamamlarız, onlar bizi tamamlar' bunu gördük. Bunlar ülkemizin geleceği adına önemliydi." diye konuştu.

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
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