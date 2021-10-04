Temel kazısı sırasında bitişikteki evin bahçe duvarı ve eklentisi çöktü

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde inşaat temeli için yapılan kazı çalışmaları sırasında bitişiğindeki iki katlı evin bahçe duvarı ile sonradan eklenen bölümü çöktü.

Camikebir Mahallesi, Şehit Cengiz Köylüoğlu Caddesi'nde temel kazı çalışması yapılan bir evin, yanında bulunan bahçe duvarı ile eve sonradan eklenerek tuvalet ve mutfak olarak kullanılan bölüm çöktü.

Çökmenin yaşandığı evin sahibi olayı fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olayda kimse yara almazken polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.