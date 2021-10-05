Konya'da telefon dolandırıcıları, emeklinin 173 bin 250 lirasını aldı

KONYA (AA) - Konya'da kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, bir emeklinin 173 bin 250 lirasını aldı.

Kentte ikamet eden 63 yaşındaki İ.O'yu telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, banka hesaplarının boşaltıldığını, bu nedenle bankalarda kayıtlı iletişim numarasını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Aynı gün iki ayrı bankaya giden İ.O, iletişim numarasını, kendisini telefonla arayan kişinin verdiği numarayla değiştirdi.

Yaşlı adam, bankadaki işlemlerinin ardından, dolandırıcıların talebi üzerine evindeki 73 bin 250 lira değerindeki altınları da satıp, parayı banka hesabına yatırdı.

Olaydan 17 gün sonra emekli maaşını çekmeye giden İ.O, hesabında para göremeyip 100 bin lirasının da başka bir hesaba aktarıldığını fark etti.

Dolandırıldığını anlayan İ.O, polis merkezine giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu.