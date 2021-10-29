Konya'da, tartıştığı eşi ve 3 akrabasını silahla yaralayan kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da, tartıştığı eşi ve 3 akrabasını silahla yaralayan kişi yakalandı

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Konya'da, tartıştığı eşi ve 3 akrabasını silahla yaralayan kişi yakalandı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, tartıştığı eşi ile kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin babaannesini silahla yaralayan koca, gözaltına alındı.

CİHANBEYLİ, KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, tartıştığı eşi ile kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin babaannesini silahla yaralayan koca, gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Karabağ Mahallesi'nde Ahmet Rufai Ü, (33) ailevi nedenlerden dolayı sürekli tartıştığı eşi Nuriye Ü. ile evde Kavga etmeye başladı.

Kavganın büyümesi üzerine sinirlenen koca, eşi Nuriye Ü, kayınpederi Abdullah A. (57), kayınvalidesi Hüsniye A. ve eşinin babaannesi Nebahat A'yı (76) tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Nuriye Ü, Abdullah A. ve Nebahat A'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından babasının otomobiliyle kaçtığı tespit edilen şüpheli Ahmet Rufai Ü, merkez Selçuklu ilçesinde yakalandı.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
Belediyeden 'köpeklerin diri diri gömüldüğü' iddialarına yalanlama: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük

Belediyeden "köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarına yalanlama: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük

 Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra kurtarılmıştı, balkondan düşerek hayatını kaybetti

Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra kurtarılmıştı, balkondan düşerek hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title