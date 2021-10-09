Seydişehir'de takla atan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
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Seydişehir'de takla atan motosikletin sürücüsü öldü

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Yaralının ambulansa bindirilmesi Ambulansın hareket etmesi Konya'da takla atan motosikletin sürücüsü öldü KONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, takla atan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Yaralının ambulansa bindirilmesi

Ambulansın hareket etmesi Konya'da takla atan motosikletin sürücüsü öldü

KONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, takla atan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ali Tatlıcıoğlu (49) idaresindeki 34 GPP 29 plakalı motosiklet, Pınarbaşı Mahallesi Maden Yolu civarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayıp takla attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tatlıcıoğlu, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tatlıcıoğlu, buradaki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Seydişehir'de takla atan motosikletin sürücüsü öldü

Seydişehir'de takla atan motosikletin sürücüsü öldü

Seydişehir'de takla atan motosikletin sürücüsü öldü

Seydişehir'de takla atan motosikletin sürücüsü öldü

Seydişehir'de takla atan motosikletin sürücüsü öldü

Seydişehir'de takla atan motosikletin sürücüsü öldü
AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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