Konya'da su motoru hırsızlığı yapan zanlı, Afyonkarahisar'da yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da su motoru hırsızlığı yapan zanlı, Afyonkarahisar'da yakalandı

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Konya'da su motoru hırsızlığı yapan zanlı, Afyonkarahisar'da yakalandı

Konya'nın Seydişehir ve farklı ilçelerinde su motoru çaldığı tespit edilen zanlı, Afyonkarahisar'da yakalandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ve farklı ilçelerinde su motoru çaldığı tespit edilen zanlı, Afyonkarahisar'da yakalandı.

Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüphelinin, Seydişehir ilçe merkezi ve kırsal mahalleri başta olmak üzere farklı ilçelerden çiftçilere ait bağ sulama motoru çalarak Afyonkarahisar'a götürdüğünü belirledi.

Ekipler, 2 aylık takip sonucu şüphelilerden A.D'yi Afyonkarahisar'da yakaladı. Zanlının ifadesi doğrultusunda yapılan aramalarda 15 sulama motoru ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra kurtarılmıştı, balkondan düşerek hayatını kaybetti

Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra kurtarılmıştı, balkondan düşerek hayatını kaybetti

 'Arabam çizildi, niye bakmadın' diye bağırdığı kapıcıyı bıçaklayarak öldürdü

"Arabam çizildi, niye bakmadın" diye bağırdığı kapıcıyı bıçaklayarak öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title