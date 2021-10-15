Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
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Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel
Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Cevdet Bayam (62) idaresindeki 42 AJ 595 plakalı otomobil, Organize Sanayi yakınlarında şarampole devrildi.

Sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Bayam'ın cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.

AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri
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