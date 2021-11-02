Konya'da sahte deterjan operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Konya'da sahte deterjan operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Konya'da sahte deterjan operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Konya'da tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş 1300 kilogram sahte deterjan ile 8 bin 460 kilogram deterjan hammaddesi ele geçirildi.

KONYA (AA) - Konya'da tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş 1300 kilogram sahte deterjan ile 8 bin 460 kilogram deterjan hammaddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte toz deterjan üretimi yapıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, iş yerine yaptığı baskında, tanınmış markalara ait paketlenmiş 1300 kilogram sahte toz deterjan, 8 bin 460 kilogram deterjan hammaddesi, 150 kilogram sahte sıvı bulaşık deterjanı, çeşitli markalara ait 870 ambalaj ve paketleme makineleri ele geçirdi.

İş yerinde gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konya'da sahte deterjan operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Konya'da sahte deterjan operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
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