Son dakika haberi! Konya'da refüje çarpan saman yüklü kamyonun sürücüsü öldü
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, refüje çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, refüje çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Erdoğmuş idaresindeki 42 BEM 03 plakalı saman yüklü kamyon, ilçeye bağlı Karaali Mahallesi ile Yenidoğan Mahallesi yol ayrımındaki refüje çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Erdoğmuş, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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