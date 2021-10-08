Konya'da polis kas hastası kardeşlerin polis olma hayalini gerçekleştirdi

KONYA (AA) - Konya Emniyet Müdürlüğü, ağır kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı teşhisi konulan iki küçük kardeşin polis olma hayalini gerçekleştirdi.

Kas hastası 4 yaşındaki Eymen ile 2 yaşındaki kardeşi Uras Okatar'ın polis olma hayali kurduğu, CİMER vasıtasıyla halaları tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne iletildi.

Başvuruya kayıtsız kalmayan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklara ulaşarak çok sevdikleri polis kıyafetleri ile oyuncak polis arabaları hediye etti.

Üniformalarını giyen iki kardeş, polislerle ekip aracına da binerek devriye attı.

Sevinçleri gözlerinden okunan ve hayalleri gerçekleşen çocukların ailesi de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.