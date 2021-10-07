Otomobiliyle drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesildi - Haberler
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Otomobiliyle drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesildi

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da otomobiliyle yaptığı driftin görüntülerini sosyal medyada paylaşan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı, ehliyetine iki ay süreyle el konuldu.

KONYA (AA) - Konya'da otomobiliyle yaptığı driftin görüntülerini sosyal medyada paylaşan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı, ehliyetine iki ay süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesi Eski Sanayi'deki drift görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, paylaştığı görüntülerden otomobil sürücüsünün İ.Ş. olduğunu belirlendi.

Motorize ekipler tarafından kısa sürede yakalanan sürücüye 6 bin 700 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine iki ay süreyle el konuldu.

Otomobiliyle drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesildi

Otomobiliyle drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesildi

Otomobiliyle drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesildi
AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
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Haber: Otomobiliyle drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesildi - Haberler
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