Konya'da otomobilin LPG tankına gizlenmiş 14,5 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler
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Konya'da otomobilin LPG tankına gizlenmiş 14,5 kilogram esrar ele geçirildi

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Konya'da otomobilin LPG tankına gizlenmiş 14,5 kilogram esrar ele geçirildi

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, otomobilin LPG tankına gizlenmiş 14,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, otomobilin LPG tankına gizlenmiş 14,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı.

Aramalar esnasında narkotik köpeği "Felix", aracın bagaj kısmına tepki vermeye başladı.

Aramalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, bagajdaki LPG tankını çıkararak kesme makinesiyle kesti.

LPG tankından 210 parça halinde toplam 14,5 kilogram kubar esrar çıktı.

Gözaltına alınan otomobildeki 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
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