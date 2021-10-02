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Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.

AYDIN (AA) - Konya'nın Selçuklu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.

Mustafa Akın (35) idaresindeki 42 AHE 011 plakalı otomobil, Beyşehir Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Aydın'a (63) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Aydın'ın eşi Halime Aydın, "Ben sana sürekli yoldan geçme demedim mi? Yaktın yüreğimi." diyerek gözyaşı döktü. Kadını, olay yerine gelen yakınları ve sağlık ekipleri teskin etmeye çalıştı.

Aydın'ın cesedi, ambulansla morga götürüldü.

Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
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