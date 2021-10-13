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Konya'da otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi E.A.'ya (16) sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 MA 2301 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - KONYA

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