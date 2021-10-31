Konya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Konya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde küspe yüklü traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde küspe yüklü traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Adana karayolu üzeri Ereğli ilçesi Şeker Fabrikası Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. yönetimindeki 42 V 5568 plakalı çift römork takılı pancar küspesi yüklü traktör ile K.K. idaresindeki 06 CGC 161 plakalı Renault marka otomobil kavşakta çarpıştı. Otomobilin, traktörün ikinci römorkunun arka köşesine çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Konya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Konya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

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