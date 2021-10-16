Konya'da obruğa düşen tilki kurtarıldı - Haberler
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Konya'da obruğa düşen tilki kurtarıldı

AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Konya'da obruğa düşen tilki kurtarıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde obruğa düşen tilki uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde obruğa düşen tilki uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Reşadiye Mahallesi'nde, 10 metre derinliği olan obruğa düşen tilki, bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

Vatandaşlar durumu, Doğa Koruma ve Milli parklar 8. Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, tilkiyi bulunduğu yerden çıkarttı.

Veteriner hekim kontrolünün ardından tilki, tekrar doğaya bırakıldı.

Konya'da obruğa düşen tilki kurtarıldı

AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri
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