Konya'da maden ocağında iki kayanın arasında sıkışan kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da maden ocağında iki kayanın arasında sıkışan kişi öldü

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Konya'da maden ocağında iki kayanın arasında sıkışan kişi öldü

Konya'da maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

KONYA (AA) - Konya'da maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Çayırbağı Mahallesi'ndeki maden ocağında bir kişinin iki kayanın arasında sıkıştığı bilgisi üzerine bölgeye Afad ve Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, İlyas Köken'in iki kayanın arasında sıkışarak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Köken'in cenazesi, AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak morga konuldu.

Konya'da maden ocağında iki kayanın arasında sıkışan kişi öldü

Konya'da maden ocağında iki kayanın arasında sıkışan kişi öldü

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri
Konya'da göz kapakları dikili, ayakları bağlanmış halde bulunan atmaca tedavi edildi

Konya'da göz kapakları dikili, ayakları bağlanmış halde bulunan atmaca tedavi edildi

 Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için hukuk mücadelesi başlatıyor

Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için hukuk mücadelesi başlatıyor

 Yılanın kurbağa ile imtihanı! Avını kıyıya çekmek için verdiği amansız mücadele kamerada

Yılanın kurbağa ile imtihanı! Avını kıyıya çekmek için verdiği amansız mücadele kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title