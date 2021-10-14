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Konya'da lise öğrencileri güneş enerjili araç tasarladı

AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Konya'da lise öğrencileri güneş enerjili araç tasarladı

Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 yıldır eğitim öğretim faaliyeti yürüten Ermes Bilim Teknik Koleji öğrencileri, güneş enerjili araç tasarladı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 yıldır eğitim öğretim faaliyeti yürüten Ermes Bilim Teknik Koleji öğrencileri, güneş enerjili araç tasarladı.

TEKNOFEST yarışları için tasarlanan araç, güneş panelinden kendi enerjisini üretebiliyor.

Proje Koordinatörü Arif Melih Erçek, AA muhabirine, dünyada yaşanan enerji sıkıntısını dikkate alarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.

Erçek, öğrencilerin araç tasarımının her alanında aktif görev aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çevre ve doğa dostu bir araç ürettik. Metal Bölümü öğrencilerimiz kaporta ve mekanik kısımla ilgilendi. Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencilerimiz aracımızın tesisatıyla ilgilendi. Yenilenebilir Enerji Bölümü öğrencilerimiz ise güneş panelini araca yerleştirdi. Aracımız gün ışığı olduğu sürece kesintisiz şekilde yol katediyor. Gün batımından sonra 65 kilometre yol gidiyor. Projemizi öğrencilerimiz sayesinde gerçekleştirdik ve bu projeyi öğrencilerimiz istedi."

Proje Kaptanı Ahmet Emir Dikmen de güneş enerjisiyle çalışan elektrikli araba tasarladıklarını anlatarak, "Hava kirliliği günümüzde çok fazla. Bunu minimum seviyeye getirmek istedik. Daha çok projelerimiz var ve faaliyete geçirmek istiyoruz, bunun için Bakanlığımızdan destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Ecvet Erkoç ise Elektrik-Elektronik, Yenilenebilir Enerji, Gıda Teknolojisi ve Metal Teknolojisi bölümleriyle 3 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Ar-Ge merkezinde öğretmen ve öğrencilerle farklı projeler yürüttüklerini dile getiren Erkoç, güneş enerjisiyle çalışan aracın yanı sıra bir tekne modeli ve arazi şartlarına uygun karavan tasarladıklarını kaydetti.

Erkoç, Kovid-19 salgını sürecinde de el dezenfektan cihazı ve dezenfektan kabini ürettiklerini sözlerine ekledi.

Konya'da lise öğrencileri güneş enerjili araç tasarladı

Konya'da lise öğrencileri güneş enerjili araç tasarladı

Konya'da lise öğrencileri güneş enerjili araç tasarladı

Konya'da lise öğrencileri güneş enerjili araç tasarladı

AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri
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