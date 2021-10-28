Konya'da "köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da "köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

AA / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel
Konya'da

Konya'nın Sarayönü ilçesinde, "köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler hakkında kaymakamlık tarafından soruşturma başlatıldı.

KONYA (AA) - Konya'nın Sarayönü ilçesinde, "köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler hakkında kaymakamlık tarafından soruşturma başlatıldı.

İlçede, dün cep telefonuyla kaydedilen köpeklerin gömülmesine ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Sarayönü Kaymakamlığı, söz konusu görüntülerle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sarayönü Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada yer alan "köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirilmiş, sokak hayvanlarıyla ilgili belediye ve ilçeyi hedef alan haberler in asılsız olduğu vurgulanarak, görüntüdeki hayvanların vatandaşlar tarafından ihbar edilen ve sokakta ölü bulunan hayvanlar olduğu belirtilmişti.

AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
Belediyeden 'köpeklerin diri diri gömüldüğü' iddialarına yalanlama: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük

Belediyeden "köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarına yalanlama: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük

 Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra kurtarılmıştı, balkondan düşerek hayatını kaybetti

Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra kurtarılmıştı, balkondan düşerek hayatını kaybetti

 'Arabam çizildi, niye bakmadın' diye bağırdığı kapıcıyı bıçaklayarak öldürdü

"Arabam çizildi, niye bakmadın" diye bağırdığı kapıcıyı bıçaklayarak öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title