Konya'da kavgaya karışan grubun yakınları hastanede 3 polisle 2 bekçiyi yaraladı

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgayı ayırdıktan sonra şüphelileri hastaneye götüren polis ekipleri, zanlıların yakınlarınca saldırıya uğradı.

İddiaya göre, Hankapı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanından çıkan 2 grup arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Y.D, O.D. ve T.M. ile F.G, H.G. ve M.A.Ö'nün karıştığı kavgayı güçlükle ayırdı.

İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine kavgaya karışan şüpheliler, ekipler tarafından Karapınar Devlet Hastanesine götürüldü.

Alkollü olduğu belirlenen M.A.Ö, hastanedeki işlemleri sırasında taşkınlık yapıp, polis ekiplerine hakaret etti, sağlık çalışanlarına da zorluk çıkardı.

Olayı öğrenerek hastaneye gelen M.A.Ö'nün yakınları A.Ö. ve Z.Ö. de polis ekiplerine hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunarak, 3 polis ile 2 mahalle bekçisini darbetti.

Sağlık çalışanlarına da hakaret eden A.Ö. ile Z.Ö, takviye ekibin gelmesiyle güçlükle etkisiz hale getirildi.

Polise direnen A.Ö, etrafa saldırarak hastanedeki tıbbi cihazlara da zarar verdi. A.Ö, kafasını kapıya vurarak polisin kendisini darbettiğini ileri sürdü.

Hastanede görevli ve şüphelilerin yakını olan bir sağlık çalışanının, polis ekiplerine mukavemet gösterdiği iddia edildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezine götürülürken olayla ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayda yaralanan 3 polisten birine 5 gün, mahalle bekçilerinden birine de 3 gün "iş göremez" raporu verildiği öğrenildi.

Olay güvenlik kamerasında

Öte yandan, zanlıların hastanede taşkınlık çıkardığı anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hastaneye gelen şüpheli yakınlarının, polis ve sağlık çalışanlarına mukavemet göstermesi, ekiplerin de hastane içerisinde devam eden kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor.