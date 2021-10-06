Konya'da kavgaya karışan grubun yakınları hastanede 3 polisle 2 bekçiyi yaraladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da kavgaya karışan grubun yakınları hastanede 3 polisle 2 bekçiyi yaraladı

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Konya'da kavgaya karışan grubun yakınları hastanede 3 polisle 2 bekçiyi yaraladı

Konya'nın Karapınar ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgayı ayırdıktan sonra şüphelileri hastaneye götüren polis ekipleri, zanlıların yakınlarınca saldırıya uğradı.

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgayı ayırdıktan sonra şüphelileri hastaneye götüren polis ekipleri, zanlıların yakınlarınca saldırıya uğradı.

İddiaya göre, Hankapı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanından çıkan 2 grup arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Y.D, O.D. ve T.M. ile F.G, H.G. ve M.A.Ö'nün karıştığı kavgayı güçlükle ayırdı.

İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine kavgaya karışan şüpheliler, ekipler tarafından Karapınar Devlet Hastanesine götürüldü.

Alkollü olduğu belirlenen M.A.Ö, hastanedeki işlemleri sırasında taşkınlık yapıp, polis ekiplerine hakaret etti, sağlık çalışanlarına da zorluk çıkardı.

Olayı öğrenerek hastaneye gelen M.A.Ö'nün yakınları A.Ö. ve Z.Ö. de polis ekiplerine hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunarak, 3 polis ile 2 mahalle bekçisini darbetti.

Sağlık çalışanlarına da hakaret eden A.Ö. ile Z.Ö, takviye ekibin gelmesiyle güçlükle etkisiz hale getirildi.

Polise direnen A.Ö, etrafa saldırarak hastanedeki tıbbi cihazlara da zarar verdi. A.Ö, kafasını kapıya vurarak polisin kendisini darbettiğini ileri sürdü.

Hastanede görevli ve şüphelilerin yakını olan bir sağlık çalışanının, polis ekiplerine mukavemet gösterdiği iddia edildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezine götürülürken olayla ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayda yaralanan 3 polisten birine 5 gün, mahalle bekçilerinden birine de 3 gün "iş göremez" raporu verildiği öğrenildi.

Olay güvenlik kamerasında

Öte yandan, zanlıların hastanede taşkınlık çıkardığı anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hastaneye gelen şüpheli yakınlarının, polis ve sağlık çalışanlarına mukavemet göstermesi, ekiplerin de hastane içerisinde devam eden kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş

İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş

 5 erkeğe tacizden yargılanırken Yargıtay'ın 'rıza var' diye beraat ettirdiği sahte şeyhe yeniden 55 yıl hapis

5 erkeğe tacizden yargılanırken Yargıtay'ın "rıza var" diye beraat ettirdiği sahte şeyhe yeniden 55 yıl hapis

 90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıldı

90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Pınar Deniz Düm Tek Tek Amelia Hamlin
Spor Aykut Kocaman Muslera Mesut Özil Kim Min-jae Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konya'da kavgaya karışan grubun yakınları hastanede 3 polisle 2 bekçiyi yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 11:43:07. #1.13#