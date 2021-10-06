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Son dakika haberi: Konya'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Konya'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Konya'da kaçakçılığa yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, çok sayıda gümrük kaçağı tıbbi ilaç, cep telefonu ve elektronik cihaz ele geçirildi.

KONYA (İHA) - Konya'da kaçakçılığa yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, çok sayıda gümrük kaçağı tıbbi ilaç, cep telefonu ve elektronik cihaz ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda KOM ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesinde bir iş yerine baskın düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 4 bin 139 adet gümrük kaçağı tıbbi ürün hap, jel, sprey krem krem ele geçirildi.

Öte yandan, Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesinde bir ikamette ve bir araçta yapılan aramada, 39 adet gümrük kaçağı dokunmatik cep telefonu ve 392 adet elektronik cihaz kulaklık, şarj adaptörü ve kablosu ele geçirildi. Baskınlarda gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Son dakika haberi: Konya'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

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