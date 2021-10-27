Konya'da kablo hırsızlığı yaptığı ileri sürülen kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti - Haberler
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Konya'da kablo hırsızlığı yaptığı ileri sürülen kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel
Konya'da kablo hırsızlığı yaptığı ileri sürülen kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Konya'nın Karapınar ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi elektik akımına kapılarak hayatını kaybederken, diğer zanl Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi elektik akımına kapılarak hayatını kaybederken, diğer zanl Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hotamış Mahallesi'nde çiftçilik yapan 3 kişi, tarlalarındaki kuyularına ait trafo ve kablolarının kesilerek çalındığı ihbarında bulundu.

Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede araştırma başlattı. Bu sırada hırsızlık yaptığı ileri sürülen M.Y. elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Jandarma ekiplerinin ihbarıyla bölgeye gelen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan M.Y, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

M.Y., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer hırsızlık şüphelisi A.U. ise ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

Jandarma ekipleri kesme makinesi ile çalınan kabloları 5 kilometre uzaklıktaki bir arazide buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri
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