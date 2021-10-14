Konya'da jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı - Haberler
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Konya'da jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı

AA / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel
Konya'da jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hava destekli trafik denetimi yaptı.

KONYA (AA) - Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hava destekli trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri denetimi, Jandarma Genel Komutanlığınca tahsis edilen helikopterle gerçekleştirdi.

Hava denetiminde, yakın mesafeden takip, yolda uygunsuz bekleme, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama yapan ve park etme kurallarına uymayan sürücüler kontrol noktasına bildirildi.

Kural ihlali yapan sürücülere para cezası kesildi.

Sürücüler, hız kurallarına uyulması, emniyet kemeri takılması, seyir halinde cep telefonuyla konuşulmaması konularında bilgilendirildi.

Yorgun sürücüler, bir süre dinlenmeleri için araçlarından indirildi.

Konya'da jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı

AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Konya'da jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı - Haberler
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