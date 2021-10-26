Konya'da jandarma ve emniyet, helikopter destekli trafik denetimi yaptı - Haberler
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Konya'da jandarma ve emniyet, helikopter destekli trafik denetimi yaptı

AA / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel
Konya'da jandarma ve emniyet, helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

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KONYA (AA) - Konya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin iş birliğiyle yapılan denetimde, kent merkeziyle Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde helikopter kullanıldı.

Hava denetiminde yakın mesafeden takip, yolda uygunsuz bekleme, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama yapan ve park etme kurallarına uymayan sürücüler kontrol noktasına bildirildi.

Kural ihlali yapan sürücülere para cezası kesildi.

Sürücüler, hız kurallarına uyulması, emniyet kemeri takılması, seyir halinde cep telefonuyla konuşulmaması konularında bilgilendirildi.

Yorgun sürücüler, bir süre dinlenmeleri için araçlarından indirildi.

Konya'da jandarma ve emniyet, helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Konya'da jandarma ve emniyet, helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Konya'da jandarma ve emniyet, helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Konya'da jandarma ve emniyet, helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Konya'da jandarma ve emniyet, helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Konya'da jandarma ve emniyet, helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Konya'da jandarma ve emniyet, helikopter destekli trafik denetimi yaptı

AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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