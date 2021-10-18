Konya'da hamile eşini öldüren sanığa verilen müebbet hapsin gerekçeli kararı açıklandı Açıklaması

ÇUMRA, KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde 6 aylık hamile eşini pompalı tüfekle öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının "iyi hal" indirimiyle müebbet hapse çevrildiği davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Ali Rıza Yüzer'e verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararında Yüzer'in, eşinin yarasına tampon yapması "iyi hal" kabul edildi.

Gerekçeli kararda, "Olayda herhangi bir tasarlama durumunun söz konusu olmadığı, maktulle arasında olay günü ve öncesinde geçimsizliklerin olduğu ve sanığın tartışma sırasında kendisine hakim olamayarak olayı gerçekleştirdiği, maktulün sanığa yönelik bir saldırı durumu bulunmadığından olayda meşru müdafaanın da söz konusu olmadığı" tespitine yer verildi.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Maktulün hamilelik sebebiyle birtakım psikolojik sıkıntılar yaşayabileceği de aşikardır. Evlilik birliğinden beklenen ise eşlerin böyle durumlarda birbirlerine destek olmasıdır. Hamileliği sürecinde destek olmayan sanığın eşi ile yaşadığı iddia edilen tartışmalar sonucu haksız tahrik altında eşini öldürdüğü yönündeki iddialara itibar edilmemiştir. Sanık, eşine 5 el ateş etmiş ve olayı gerçekleştirmiştir. Olayın arkasından 112'yi arayarak yardım istemiştir. Sanık, sağlık ekipleri, olay yerine gelinceye kadar yaşadığı pişmanlık nedeniyle eşine havlu ve battaniye ile birtakım ilk yardım uygulamaları yapmıştır ancak bu çaba olayın gerçekleşmesini engelleyememiştir. Bu nedenle sanığın eyleminden gönüllü vazgeçtiği sonucu ortaya çıkmamaktadır.

Sanığın olaydan sonra yaşadığı pişmanlık, neticenin ortaya çıkmaması için göstermiş olduğu tampon ve benzeri birtakım hareketler takdir indirimi olarak kabul edilmiştir."

Olay ve dava süreci

Ali Rıza Yüzer, 16 Aralık 2020'de Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi'nde tartıştığı 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) pompalı tüfekle öldürmüş, Yüzer hakkında "gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

1 Ekim'deki karar duruşmasında Yüzer hakkında "gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, ceza "iyi hal" indirimiyle müebbet hapse çevrilmişti.