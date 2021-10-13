Konya'da gerçeğini aratmayan arama-kurtarma tatbikatı

KONYA (İHA) - Konya'da düzenlenen UMKE arama-kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı. Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) 2021 Kış Tatbikatında "14 kişilik özel jet uçağının teknik arıza sebebi ile düşmesi" senaryosunda, ekipler dağlık alanda helikopter eşliğinde arama-kurtarma çalışması yaptı.

UMKE 2021 Kış Tatbikatı Konya Kent Ormanı mevkiinde gerçekleştirildi. Tatbikata Sağlık Müdürlüğü personeli ile beraber 3. Ana Jet Üs Komutanlığı, AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri de katılım sağladı. Diğer paydaş kurumlarla beraber yaklaşık 70 personelin katılımı ile "14 kişilik özel jet uçağının teknik arıza sebebi ile düşmesi" konulu arama-kurtarma tatbikatı icra edildi. Tatbikat boyunca alanda; 50 UMKE personeli, 10 112 Ambulans Servisi Başhekimliği personeli, 5 Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi, 5 AFAD personeli, 1 arama-kurtarma helikopteri, 3 adet acil yardım ambulansı, 4 adet UMKE aracı, 1 adet 4x4 ambulans, 1 adet 4 sedyeli ambulans, 2 AFAD arama kurtarma aracı, 1 itfaiye aracı yer aldı. Arama-kurtarma ekipleri düşen uçağa müdahale ederken kurtarılan bir yaralı helikopterle nakledildi.

"Afetlerin, depremlerin, yangınların eksik olmadığı bir konumdayız"

UMKE'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Konya 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Ergin, "Burada gördüklerimizin hepsi bir tatbikattan ibarettir. İyi ki gerçek değildi. Ülkemizin bulunduğu konumdan dolayı afetlerin, depremlerin, yangınların eksik olmadığı bir konumdayız. Marmaris'te, Manavgat'ta, Kastamonu'da, Sinop'ta, İzmir'de nerede bize ihtiyaç olsa, arama kurtarma ekiplerine ihtiyaç olsa, UMKE ekiplerine ihtiyaç olsa biz kurtarma ekipleri ile beraber eşgüdüm içerisinde koordinasyon içerisinde UMKE olarak, Sağlık Bakanlığı olarak hep orada olduk. İyi ki de oradaydık. İnsan sağlığının kıymetli olduğunu dağda da olsa başka bir yerde de olsa, yangınlarda da olsa Hava Kuvvetlerimizle de AFAD'la da belediyelerimizle de işbirliği ile kurtarma harekatlarımızı yapmış olduk. Bugün burada gerçekleştirmiş olduğumuz tatbikat da buna yönelik bir uygulamaydı. Biz personelimizi iyi eğitme adına tüm gönüllülerden oluşan bir tatbikat ekibiydi burası. Konya'mızda 320 tane UMKE gönüllümüz bulunmaktadır. Bunun içerisinde hekim arkadaşlarımız, hemşire arkadaşlarımız paramedikler, ATT'ler, hemşireler, sağlık memurları gibi çok geniş bir grubumuz bulunmakta. Bu arkadaşlarımız asıl görevlerinin yanında buraya sadece gönüllü olarak yurt içinde de yurtdışında da tüm görevleri gönüllü olarak katılmaktadırlar. Destek veren tüm sağlıkçı arkadaşlarımıza, UMKE gönüllerimize teşekkürlerimi sunuyoruz" dedi.

"Her gün afetlere bir adım daha hazır olma amacıyla tatbikatlarımızı sürekli yapmaktayız"

Konya UMKE Sorumlusu Uzman Ömer Göksu da, "Ülkemiz coğrafya olarak afetlere çok müsait bir coğrafya. Dolayısıyla her gün biz afetlere bir adım daha hazır olma amacıyla tatbikatlarımızı sürekli yapmaktayız. Tatbikatlarımız Konya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Konya Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri olarak koordinatör il anlamında Aksaray ve Karaman'a da biz koordine ederek bu tatbikatları gerçekleştirmekteyiz. Bugünkü tatbikatımızın senaryosu da bir uçak kazasıydı. Maalesef ülkemizde bu da yaşanılabilecek ve belki de şartları en zor tatbikattı. Günlerdir sadece olayın canlandırmasını yapmak için iki gün boyunca bu uçağın maketi ile uğraştık. Bunun yanı sıra aynı zamanda tatbikatın yaralı makyajları, yaralı kurtarılması bunların hepsi bir süreçti. Ama emeklerimizin karşılığını işte burada gördüğünüz gibi başarıyla sonuçlandırdığımız tatbikatla alıyoruz. Bizim amacımız tabii ki hazırlık. Tatbikatların amacı da budur, bir eğitimdir. Bu vesileyle arkadaşlarımıza imkan ve kabiliyetlerini gördük, kendi ekipmanlarımızın imkan kabiliyetlerini gördük. Aynı zamanda tatbikata katkı sunan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye arama kurtarma ekibi yine Konya AFAD İl Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri, arama kurtarma helikopterini bize tahsis eden 3. Ana Jet Üs Komutanlığı hepsi burada bir kurumlar arası işbirliğini geliştirdik. Sadece eğitim değil aynı zamanda beraber nasıl çalışabiliriz, nerede eksiğimiz var, nerede biz de onları nerede onlar bizi tamamlar bunu gördük" şeklinde konuştu. - KONYA