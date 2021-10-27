Konya'da elektrikli scooter denetimi

KONYA (İHA) - Konya'da kullanımını hızla artan 'binbin' olarak bilinen elektrikli scooterlara yönelik trafik ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından "Huzur ve Güven Şehri Konya" ilkesini yönelik çalışmalar kapsamında "Huzurlu Trafik" uygulamaları devam ediyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında günümüzde kullanımı oldukça yaygınlaşan ve uyulması gereken trafik kuralları da kullanıcılar tarafından pek bilinmeyen elektrikli scooterlara yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde, elektrikli scoter kullanan vatandaşlar tek tek durdurulup kontrol edildi. Yapılan denetimlerde elektrikli scooterlar ile ilgili olan kurallar çerçevesinde kurallara uymayan ve kullanımı yasak olan yerde kullananlara, üzerinde 2 kişi seyahat edenlere, yük taşıyan ve trafikte diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan sürücülere gerekli uyarılarda bulunularak bilgi verildi.

Scooter kullanımına dair kurallar açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte hazırladığı elektrikli scooter (e-scooter) yönetmeliği nisan ayında Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazırlanan yönetmelikle yollarda kullanılabilecek elektrikli scooterların en fazla saatte 25 kilometre hızla gidebileceği kararlaştırıldı. Kullanım için yaş sınırı da 15 olarak belirlendi. Yönetmeliğe göre belirlenen kurallar şöyle: "Araçlar yaya yollarında kullanılamayacak. Scooterlar bisiklet yolu veya şeridinin olduğu yerlerde taşıt yolundan sürülemeyecek. Bu araçla, azami hız sınırı 50 kilometre ve üzeri olan kara yollarında da kullanılamayacak. Scooter sürücülerinin araçlarını bir şeritte yan yana sürerek şeridi işgal etmesi de, başka araçlara tutunup kullanarak sürmeleri de yasaklandı. Sürücülerin manevra için işaret verme anları dışında aracı sürekli olarak iki elleriyle kontrol etmesi de zorunlu kılındı. Park edilirken özel mülkiyetin ihlal edilmesi, kamu nizamının bozulması, yayaların veya engellilerin hareketlerini engelleyecek şekilde park edilmesi de yasaklandı. Scooterlara birden fazla kişi binemeyecek, sırtta taşınan eşyalar dışında scooterlarda yük taşınamayacak."

Öte yandan yetkililer, kent genelinde elektrikli scooterlara yönelik yapılan denetimlerin devam edeceğini bildirdi. - KONYA