Konya'da eğlence merkezinde çalışanlar arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Konya'da eğlence merkezinde çalışanlar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Meram ilçesindeki eğlence merkezinde çalışan aşçı Mustafa D. (60) ile garson Kemal Akdeniz (56) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda Akdeniz bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Akdeniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan Mustafa D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.