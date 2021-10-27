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Konya'da devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel
Konya'da devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Metin idaresindeki 06 BKE 375 plakalı hafif ticari araç, Yunak-Akşehir kara yolu Karabulut Mahallesi Kavşağı'nda devrildi.

Kazada, sürücü Metin ile araçtaki Kenan, Eyüp ve Arif Metin ile Mustafa Kır ve Ahmet Uysal yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'da devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri
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