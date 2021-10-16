Konya'da Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden kaçan hükümlü İstanbul'da yakalandı - Haberler
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Konya'da Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden kaçan hükümlü İstanbul'da yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel
Konya'da Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden kaçan hükümlü İstanbul'da yakalandı

KONYA E Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunurken, koronavirüs nedeniyle tedaviye alındığı Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden kaçan Veysel Ağur, 1 ay sonra İstanbul'da yakalandı.

İSTANBUL (DHA) - KONYA E Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunurken, koronavirüs nedeniyle tedaviye alındığı Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden kaçan Veysel Ağur, 1 ay sonra İstanbul'da yakalandı.

Olay, 16 Eylül'de Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hakkında çeşitli suçlardan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Veysel Ağur, rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Ağur, mahkum koğuşunda tedaviye alındı. Ağur, aynı gün akşam saatlerinde tuvalet penceresinin metal korumalığını söküp, hastaneden firar etti. Ağur'un yatağında olmadığını fark eden sağlık görevlileri, polise haber verdi. Bölgede yapılan aramalarda firari hükümlü bulunamadı. Jandarma Suç Araştırma Timi, 1 ay sonra Ağur'un İstanbul'da olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ağur'u saklandığı evde dün yakaladı. Hükümlü Veysel Ağur, sağlık kontrolünün ardından Konya'ya getirilecek.


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri
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