Son dakika haberleri: Çöp konteynerinde patlama meydana geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Çöp konteynerinde patlama meydana geldi

AA / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Konya'da çöp konteynerinde el yapımı patlayıcı, bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden olurken, konteynerde bulunan diğer bir el yapımı patlayıcı ise bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildi.

KONYA (AA) - Konya'da çöp konteynerinde el yapımı patlayıcı, bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden olurken, konteynerde bulunan diğer bir el yapımı patlayıcı ise bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Bolay Sokak'ta, iddiaya göre Suriye uyruklu bir kişi konteynerden katı atık maddelerini topladığı sırada patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan bazı ev ve iş yerlerinin camları kırılırken, ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında çöp konteynerini inceleyen ekipler, bir el yapımı patlayıcı daha olduğunu fark etti.

Bomba imha ekipleri, el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Öte yandan, Suriye uyruklu katı atık toplayıcısının tedbir amaçlı gözaltına alındığı öğrenildi.

Yüksek sesle olay yerine koşmuşlar

Patlamanın meydana geldiği sokakta maket işleten Osman Gürğan, yaptığı açıklamada, çok yüksek kuvvette bir patlama olduğunu anlattı.

İlk başta mahalledeki petrol istasyonunun patladığını zannettiklerini ifade eden Gürğan, "Patlamanın ardından pazar yerine doğru geldik. Burada bekçi kulübesindeki güvenlikçi arkadaşın anlatımına göre çöp konteynerinden karton toplayan bir kişi, çöpten çıkardığı paketi yere düşürünce patlamış. Çevreye demir parçaları saplanmış. Yaralanan olmamış, bazı evlerin camları kırılmış." diye konuştu.

Son dakika haberleri: Çöp konteynerinde patlama meydana geldi

Son dakika haberleri: Çöp konteynerinde patlama meydana geldi

Son dakika haberleri: Çöp konteynerinde patlama meydana geldi

Son dakika haberleri: Çöp konteynerinde patlama meydana geldi

Son dakika haberleri: Çöp konteynerinde patlama meydana geldi

Son dakika haberleri: Çöp konteynerinde patlama meydana geldi

Son dakika haberleri: Çöp konteynerinde patlama meydana geldi

Son dakika haberleri: Çöp konteynerinde patlama meydana geldi

Son dakika haberleri: Çöp konteynerinde patlama meydana geldi
AA / Abdullah Doğan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye'de) Mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de) Mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir."

 Haritalar masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi

Haritalar masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Gazeteler
Magazin Kubilay Aka Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Schumacher Abdullah Avcı Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Çöp konteynerinde patlama meydana geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 22:03:29. #1.17#