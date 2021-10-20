Konya'da çıkan yangında kedi yavrusunu itfaiyenin dikkati kurtardı - Haberler
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Konya'da çıkan yangında kedi yavrusunu itfaiyenin dikkati kurtardı

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Konya'da çıkan yangında kedi yavrusunu itfaiyenin dikkati kurtardı

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bir evde çıkan yangında, alevlerin arasında kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri son anda kurtardı.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bir evde çıkan yangında, alevlerin arasında kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri son anda kurtardı.

Muradiye Mahallesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürüldü.

Bu sırada itfaiye ekiplerinin dikkati sonucu evdeki kedi yavrusu yanmaktan son anda kurtarıldı.

Sağlık durumu iyi olan kedinin kontrollerin ardından sahibine teslim edileceği bildirildi.

Konya'da çıkan yangında kedi yavrusunu itfaiyenin dikkati kurtardı

Konya'da çıkan yangında kedi yavrusunu itfaiyenin dikkati kurtardı

Konya'da çıkan yangında kedi yavrusunu itfaiyenin dikkati kurtardı

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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