Konya'da çıkan bıçaklı kavgada 11 yaşındaki çocuk yaralandı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bıçakla yaralanan 11 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, ortaokul öğrencisi L.P. (11), Hamidiye Mahallesi'ndeki evinin önünde karşılaştığı E.K. (13) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, L.P. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan L.P'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan E.K, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.