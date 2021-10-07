Konya'da cezaevinde hafız olan 2 mahkum için icazet töreni yapıldı - Haberler
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Konya'da cezaevinde hafız olan 2 mahkum için icazet töreni yapıldı

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Konya'da cezaevinde hafız olan 2 mahkum için icazet töreni yapıldı

Konya Kapalı E Tipi Cezaevinde hafızlık eğitimi alan 9 mahkumdan 2'si için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

KONYA (AA) - Konya Kapalı E Tipi Cezaevinde hafızlık eğitimi alan 9 mahkumdan 2'si için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

İl Müftülüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından, cezaevinde oluşturulan "hafızlar koğuşu"nda eğitim alan mahkumlardan Mustafa Koçal ve Mustafa Özdemir hafız oldu.

Cezaevinde düzenlenen törende Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter takımı konser verdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in insanların hayat rehberi olduğunu vurguladı.

İnsanların Kur'an okuduğunda huzura, saadete ve mutluluğa ereceğini ifade eden Şahin, "Bunun için de Kur'an öğrenenler ve öğretenler ümmetin en hayırlıları oluyor, Efendimiz'in ifadesiyle. Onun için Kur'an hafızları ümmetin en şereflileri oluyor. Kur'an'ı ruhuna sindirmiş, Kur'an'la dostluk kurmuş, Kur'an'la dost olanlar, Allah'la dost olurlar. Allah'la dostluğumuz Kur'an'la dostluktan geçiyor." diye konuştu.

İl Müftüsü Ali Öge de hafızlığın kolay bir süreç olmadığını belirterek, "Çok anlamlı bir ibadettir. Bu ibadetin burada icra edilmiş olması da ayrı bir güzelliktir." dedi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ise kapalı cezaevinde oluşturulan "hafızlar koğuşu"nda daha önce de 2 mahkumun hafız olduğunu söyledi.

Solmaz, törende icazet alan iki mahkumdan birinin tahliye olduğunu dile getirerek, koğuşta eğitim alan 7 mahkumun da hafızlık için çalıştığını anlattı.

Mahkumlar için hafızlar koğuşu bulunan ilk cezaevinin Konya'da olduğunu aktaran Solmaz, "Hafızlarımızı pozitif olarak ayrı koğuşlarda toplayarak, onları bu süreçte desteklemeye çalıştık." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından "hafızlar koğuşu" mahkumları "Hadis" isimli oratoryoyu sahneledi.

Hafızlar Koçal ve Özdemir'in cübbeleri, Şahin ve Öge tarafından giydirildi.

Konya'da cezaevinde hafız olan 2 mahkum için icazet töreni yapıldı

Konya'da cezaevinde hafız olan 2 mahkum için icazet töreni yapıldı

Konya'da cezaevinde hafız olan 2 mahkum için icazet töreni yapıldı

Konya'da cezaevinde hafız olan 2 mahkum için icazet töreni yapıldı

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri
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